Une seconde vie pour Arrival

Le studio Paramount a même ajouté une vignette de huit minutes, au cours de laquelle les artisans du film, dont le réalisateur et les deux vedettes, Amy Adams et Jeremy Renner, entraînent le spectateur dans les coulisses et font part de leur vision.

Cette initiative, plutôt inusitée, serait exclusive à l'exploitation du film en salle. Précisons toutefois que ce supplément a été ajouté à la version originale uniquement, et non à la version doublée en français.

Montréal fait partie des villes où Arrival en version bonifiée peut être vu depuis hier.