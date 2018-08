Le mystère Serge Losique

NAISSANCE D'UN HOMME DE CINÉMA

La vie artistique et intellectuelle de Serge Losique commence véritablement en France, au moment où il s'y rend pour faire des études en littérature, d'abord à Toulouse, puis à la Sorbonne, à Paris.

Le roman d'action l'intéresse. «Parce que je suis un homme d'action», précise-t-il.

Il étudie l'oeuvre de Malraux, de Saint-Exupéry, connaît alors tout Shakespeare par coeur.

Or, la littérature finit par le décevoir, dans la mesure où il n'y trouve pas ce qu'il cherche sur la nature humaine ni sa nourriture sur le plan philosophique. En s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les westerns étaient si populaires au cinéma à cette époque, il découvre que la vraie nature de l'homme se révèle davantage dans les films.

«Quand il regarde un western, le spectateur peut s'offrir une liberté qu'il n'a pas dans la vie. Aussi, j'ai appris sur la justice humaine bien davantage en regardant les films de Charlie Chaplin qu'en lisant des livres écrits par les philosophes.»

Il commence à fréquenter la Cinémathèque française en simple spectateur, et se lie d'amitié avec les cinéphiles de l'époque, parmi lesquels son ami Pierre-Henri Deleau, qui sélectionnera les films de la Quinzaine des réalisateurs pendant 30 ans, et tous les réalisateurs qui feront plus tard la Nouvelle Vague, notamment Claude Chabrol, François Truffaut, et Jean-Luc Godard, bien sûr. Après les projections, tous ces jeunes loups - ils étaient dans la vingtaine - se réunissaient dans un bistro, à refaire le monde jusqu'aux petites heures en discutant des films qu'ils avaient vus ensemble.

«Ils étaient tous de formidables théoriciens du cinéma, rappelle Losique. C'est là que j'ai compris que Godard était supérieur à tout le monde.»

Henri Langlois, un modèle

Surtout, Serge Losique rencontre alors celui qui deviendra un modèle, et qui aura un impact direct sur son destin: Henri Langlois. De 20 ans l'aîné de tous ceux qu'il influence, celui qui a fondé la Cinémathèque française en 1936 est reconnu pour avoir mené sa barque à sa façon, parfois au mépris des règles, en envoyant aussi souvent paître les fonctionnaires, ce qui l'a parfois mis dans le pétrin. Bref, il avait tout pour plaire à un homme comme Serge Losique.

«Henri était un passionné irrationnel, et c'est pour ça que je l'ai aimé. Car la vraie nature de l'homme se trouve dans l'irrationalité. Il nous apportait tous les films qu'on voulait voir et qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Dès que j'ai pu, je l'ai fait venir à Montréal afin qu'il puisse donner des cours et des conférences. Je lui ai donné le titre de premier citoyen du cinéma!», dit-il fièrement.

Dès son arrivée au Québec, au début des années 60, dans des circonstances qui, prévient-il, relèvent de l'ordre privé, Losique cogne à la porte de l'Université de Montréal afin de proposer un cours de cinéma. Même si la Révolution tranquille point à l'horizon, le milieu universitaire francophone reste sous l'emprise de la religion catholique. «Lors d'un dîner à Cannes, Jean-Louis Barrault [le grand directeur de théâtre est venu au Québec quelques fois à l'époque de la Grande Noirceur] m'a dit que dans les années 50, le Québec était le Tibet du catholicisme!», raconte-t-il. En ces temps très prudes, le cinéma est encore sous le joug de la censure ecclésiastique. Donc refus.

En se tournant du côté de l'Université Sir-George-Williams (dont la fusion avec le collège Loyola en 1974 a donné naissance à l'Université Concordia), il décroche en 1962 un poste de professeur de littérature, qu'il accepte à la condition de pouvoir aussi enseigner le cinéma. Le premier cours de cinéma crédité en Amérique du Nord a alors été mis en place.

Création du FFM

Serge Losique est de la création de la Cinémathèque québécoise, mais des conflits surgissent rapidement avec les autres fondateurs. En 1967, il fait naître le Conservatoire d'art cinématographique de Montréal.

Dix ans plus tard, il fonde le Festival des films du monde. «Je ne voulais même pas m'en occuper, dit-il. On m'y a poussé. Comme il n'y avait pas de festival d'envergure internationale en Amérique du Nord, les Européens m'ont poussé à en faire un, et Jack Valenti aussi [le président de la Motion Picture Association of America]. Moi, j'étais très heureux de faire ce que je faisais. Mais ils disaient: seul Losique peut réussir ça. Alors, en bon démocrate, même si on dit souvent que je suis un dictateur, j'ai assisté à plein de réunions et j'ai finalement dit: "Je vais le faire, but there's only one way: my way! »

Serge Losique se tourne alors vers Rock Demers, qui avait dirigé le Festival international du film de Montréal dans les années 60. «Il a loué les cinémas dont je m'occupais dans le Vieux-Montréal pour son marché du film, se souvient le producteur des Contes pour tous. Nous n'avons jamais été des amis intimes, Serge et moi, mais j'ai vite compris qu'il était un homme loyal. Nous n'avions pas signé de contrat pour les salles, une poignée de main a suffi et il a respecté l'entente à la lettre. S'il a pu mener son festival vers des sommets pendant 25 ans, c'est grâce à cette loyauté réciproque des délégations internationales.»

«Je dois vaincre. Point.»

Avant même sa tenue, le FFM est cependant contesté par de plus petits festivals qu'organisaient alors d'autres intervenants du milieu, notamment les critiques de cinéma. «En bon général - j'ai appris ça de Napoléon -, je me suis mis à chercher une solution. Je dois vaincre. Point. Alors j'ai fait appel à Howard Hawks, à Gloria Swanson, à Ingrid Bergman, aux frères Taviani, à mon ami Jean-Luc [Godard], bien sûr. À la première édition, ils étaient tous là», rappelle Serge Losique. La concurrence est morte sur le champ de bataille.

Quand on lui demande qui est son cinéaste favori, il répond, sans hésiter, Akira Kurosawa, le grand maître japonais. «Il a réussi dans tous les genres, et influencé un tas de grands cinéastes, à commencer par Steven Spielberg et Francis Coppola. Sergio Leone aussi. Quand il a fait ses westerns spaghettis, il disait qu'il déshabillait le samouraï pour le rhabiller en cowboy!»