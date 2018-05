Quinzaine des réalisateurs: sur les braises de Mai 68

La création de la Quinzaine des réalisateurs est liée à quelques-unes des images les plus mythiques du Festival de Cannes. Oserait-on imaginer aujourd'hui des cinéastes se pendre à un rideau pour empêcher une projection officielle afin d'exprimer leur solidarité avec la classe étudiante? Retour sur une section parallèle qui, aujourd'hui, entamera sa 50e édition, toujours en marge de la sélection officielle.

Même si la première édition de la Quinzaine des réalisateurs remonte à 1969, la création de la deuxième section parallèle du Festival de Cannes (la Semaine de la critique a été fondée en 1962) est directement liée à l'écho qu'ont eu les événements de mai 1968 sur la Croisette.

Le 21e Festival de Cannes s'est ouvert le 10 mai 1968. Il a été interrompu neuf jours plus tard, sous la pression de réalisateurs qui trouvaient scandaleux qu'on puisse poursuivre l'événement alors que les mouvements étudiants et ouvriers descendaient dans la rue pour revendiquer plus de justice sociale.

Au premier rang des cinéastes contestataires: François Truffaut et Jean-Luc Godard, appuyés par plusieurs jeunes camarades de l'époque, Claude Berri et Claude Lelouch, notamment. En soutien au mouvement, plusieurs réalisateurs sélectionnés ont annoncé le retrait de leur film de la compétition. C'est le cas de Milos Forman, venu présenter Au feu les pompiers !. Alain Resnais, sélectionné grâce à Je t'aime, je t'aime, a fait de même.

Le cinéaste espagnol Carlos Saura, venu lancer Peppermint frappé, s'est carrément agrippé au rideau afin d'empêcher la projection de son propre film, aidé en cela par Geraldine Chaplin et Jean-Luc Godard. Monica Vitti, Roman Polanski et Louis Malle ont démissionné du jury afin d'appuyer le mouvement de contestation. Le lendemain de cette foire d'empoigne, le délégué général, Robert Favre le Bret, a annoncé l'annulation du festival, six jours avant le jour de la clôture. Aucun prix n'a été décerné cette année-là.