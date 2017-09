Monica Bellucci récompensée pour sa carrière à San Sebastian

Celle qui a brillé tant dans le cinéma d'auteur qu'à Hollywood, s'est dite «très honorée et très emballée par cette belle récompense» au cours d'une conférence de presse, avant la cérémonie de remise de ce prix honorifique, au vélodrome de San Sebastian dans le nord de l'Espagne.

«J'ai encore beaucoup à apprendre» et «j'ai toujours la même passion pour ce que je fais», a t-elle ajouté.

«Bien sûr, dans ma carrière, on m'a souvent interrogée sur la beauté, et je réponds toujours la même chose: (...) lorsque tu es belle, tu peux attirer l'attention (...) mais s'il n'y a rien de plus, cela en reste là. J'ai 53 ans et si je travaille, j'espère que ce n'est pas en raison de ma beauté», a expliqué l'actrice.

Née à Citta di Castello, ville du centre de l'Italie, Monica Bellucci a commencé sa carrière comme mannequin avant d'apparaître en 1990 sur les écrans dans le film Vita con figli, de l'Italien Dino Risi. Elle a depuis joué des rôles variés dans plus d'une centaine de films, de Marie-Madeleine dans La passion du Christ de Mel Gibson à Perséphone dans la trilogie Matrix des Wachowski ou encore d'une vampire dans Dracula de Francis Ford Coppola.

Monica Bellucci est la troisième lauréate du prix Donostia de cette 65e édition du festival, considéré comme l'un des plus importants du monde hispanique. L'acteur argentin Ricardo Darín a reçu cette récompense mardi, tandis que la réalisatrice française Agnès Varda a été récompensé de ce même prix samedi.

Le prix Donostia est remis depuis 1986 à «une grande personnalité cinématographique en reconnaissance de son travail et sa carrière».