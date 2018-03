Ailleurs: récit initiatique dans un Québec glauque

Les comédiens Théodore Pellerin et Noah Parker avec, à droite, Samuel Matteau.

André Duchesne

La Presse La Presse Québec, ville de carte postale ? Pas dans Ailleurs, premier long métrage de Samuel Matteau. Le cinéaste, originaire de la capitale nationale, a campé ses personnages, des squatteurs beaux, perdus et attachants, dans un conte urbain où Québec est filmé avec un regard singulier. C'est-à-dire dans ses entrailles souvent glauques et infréquentables, mais aussi dans des moments plus lumineux, tel sur son vénérable pont qui symbolise ici autant un passage entre deux âges qu'un accès à la liberté.

« Dans ce film, je voulais rendre hommage à ma ville et à ce que je ressens envers elle, dit le réalisateur en entrevue. Et le pont est ici une passerelle entre l'adolescence et l'âge adulte. » >>> Voyez le vox-pop d'Ailleurs sur YouTube Ailleurs raconte l'histoire de deux amis inséparables et pourtant très différents l'un de l'autre, à savoir TV (Noah Parker) et Samu (Théodore Pellerin), adolescents qui rêvent de s'exiler en Californie. Une série d'événements éprouvants fera cependant courber le cours de leur existence. « Ils vivent des deuils, des blessures, de l'amour, résume Samuel Matteau. À la fin de ce périple, ils sont transformés. J'aime beaucoup les personnages qui se transforment ainsi et se révèlent à eux-mêmes. Ces épreuves leur sont bénéfiques. C'est comme ça dans la vie. » En plus des décors, quelques personnages secondaires colorés donnent au film un look de conte urbain. Ce qui est complètement voulu, répond M. Matteau. « En quittant leur banlieue pour le coeur de Québec, mes jeunes personnages basculent dans une autre réalité qui est plus proche du conte. » >>> Ailleurs prend l'affiche le 16 mars

Agrandir Les ordres de Michel Brault Photo fournie par les Productions Prisma Éléphant : 50 films sous-titrés en espagnol Avec la collaboration de Téléfilm Canada, Éléphant, organisme voué à la restauration de longs métrages du cinéma québécois, vient de terminer le sous-titrage de 50 titres qui seront mis en location sur iTunes. Le lancement officiel de ce projet aura lieu le 15 mars à la Cinémathèque nationale de Mexico en présence de Marie-Josée Raymond et Claude Fournier, les deux dirigeants d'Éléphant. L'événement sera souligné par la projection de trois grands classiques du cinéma québécois : La mort d'un bûcheron de Gilles Carle, en présence de Carole Laure et Lewis Furey, Réjeanne Padovani de Denys Arcand et Les ordres de Michel Brault. Selon Éléphant, cette « entrée » dans le monde hispanophone permettra de joindre 400 millions de personnes dans 21 pays.

Agrandir La porte-parole du festival Regard, Sarah-Jeanne Labrosse, à droite, et la directrice générale Marie-Elaine Riou. Photo André Pichette, La Presse Regard de retour La 22e édition de Regard, Festival international du court métrage au Saguenay, aura lieu du 14 au 18 mars. La programmation du festival est costaude avec 182 films en provenance de 53 pays. Nouveauté cette année, les compétitions nationale et internationale ont été fusionnées en une seule où 68 oeuvres sont inscrites et éligibles à l'attribution de différents prix. Plusieurs de ces films ont déjà connu des parcours prestigieux dans divers festivals. D'autres seront lancés à Saguenay en primeur mondiale. La programmation comprend aussi des événements thématiques, notamment une projection de courts 100 % Saguenay, un panorama sur le cinéma de l'Estonie, pays qui célèbre ses 100 ans, et un focus sur la réalisatrice iranienne Ghasideh Golmakani. La porte-parole de l'événement est Sarah-Jeanne Labrosse. festivalregard.com

Bientôt, La chute de Sparte

Adaptation du roman de Biz, membre de Loco Locass, le long métrage La chute de Sparte de Tristan Dubois arrivera sur nos écrans le 1er juin. Le film raconte l'histoire de Steeve Simard (Lévi Doré), un adolescent de 16 ans refermé sur lui-même, mais qui, à la suite d'un incident avec un brutal joueur de football de l'école secondaire qu'il fréquente, sera amené à sortir de son cocon. Le film met aussi en vedette Jonathan St-Armand, Lili-Ann de Francesco, Marianne Farley et Gabriel Sabourin. Tristan Dubois cosigne le scénario avec Biz.

À l'agenda