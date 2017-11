Francis Leclerc portera Royal au grand écran

Francis Leclerc, réalisateur de Pieds nus dans l'aube, signera l'adaptation au cinéma de Royal, le second roman de Jean-Philippe Baril Guérard, dont le scénario sera écrit par Pierre-Marc Drouin (la série Le siège).

Le producteur Antonello Cozzolino, de la société Attraction Images, détentrice des droits du roman, a indiqué mercredi à La Presse que le projet en était à l'étape du développement.

«Un synopsis a été écrit et nous allons maintenant nous asseoir avec Pierre-Marc et Francis afin de trouver la meilleure approche. On prévoit déposer le projet aux institutions en 2019, pour une sortie en 2020.»

En lice pour le Prix littéraire des collégiens et le Prix des libraires du Québec, Royal trace un portrait sombre de l'obsession de la performance en suivant le parcours d'étudiants en droit.

L'emploi du temps de Francis Leclerc s'annonce très chargé. En plus de remplacer Sylvain Archambault pour boucler le tournage de la série Mensonges, il enchaînera la réalisation de trois longs métrages: L'arracheuse de temps, un film tiré de l'oeuvre de Fred Pellerin, Le plongeur, une adaptation du roman de Stéphane Larue et Royal.