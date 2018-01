Le Québec brille par les finalistes des prix Écrans canadiens

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé, mardi matin au Centre Phi à Montréal, le nom des productions et des artisans finalistes des prix Écrans canadiens 2018. Encore une fois, les créateurs et concepteurs québécois font très bonne figure.

En effet, 11 des 15 films les plus nommés sont des productions du Québec. Parmi eux, on trouve Hochelaga, Terre des Âmes de François Girard (huit nominations), La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie (sept catégories, dont celle du Meilleur film), C'est le coeur qui meurt en dernier d'Alexis Durant Brault, qui tire bien son épingle du jeu et se retrouve finaliste dans six catégories, dont réalisation, adaptation et interprétation masculine et féminine: Gabriel Sabourin et Denise Filiatraut.

Les Rois mongols de Luc Picard a aussi six nominations, tout comme All You Can Eat Buddha de Ian Lagarde (dont la meilleure réalisation). Le long métrage Les Affamés récolte cinq nominations, dont meilleure réalisation pour Robin Aubert, et meilleure interprétation dans un rôle de soutien pour Brigitte Poupart. Finalement, Nous sommes les autres réalisé par Jean-François Asselin peut espérer recevoir quatre prix à Toronto.

Du côté du cinéma au Canada anglais, le grand favori est le touchant film sur la peintre néo-écossaise Maud Lewis, Maudie, avec sept nominations, dont deux pour ses interprètes principaux (les merveilleux Sally Hawkins et Ethan Hawke).

Au petit écran

Dans la catégorie Télévision et Médias numériques, les grands favoris sont les séries canadiennes Anne avec 13 nominations, Kim's Convenience (12 nominations chacune) et Cardinal en récolte autant dont pour la réalisation (Podz) et l'interprétation (Karine Vanasse). La comédienne Caroline Dhavernas est nommée pour la meilleure interprétation premier rôle féminin dans Mary Kills People et Suzanne Clément pour le rôle de soutin dans Versailles.

Le gala des prix Écrans canadiens sera diffusé sur les ondes de CBC, en direct du Sony Centre à Toronto, le 11 mars à 20h. Auparavant, la Semaine du Canada à l'écran se tiendra du 5 au 11 mars. On s'informe à: academie.ca/prixecranscanadiens