Drake, sympathisant des Hells?

Le vêtement arborait en effet diverses références aux Hells Angels, dont l'inscription «Toronto Chapter Big Red Machine sweatshirt» et les chiffres 8 et 1 qui sont les substituts des lettres «H» et «A».

«Tout soutien, peu importe sa forme, à une organisation criminelle est frustrant pour toutes les forces de l'ordre», a déclaré le chef de la police de Toronto Mark Saunders, sur Twitter.

«Drake va devoir choisir entre les clés de la ville [reçues des mains du maire en 2016] et son soutien aux Hells Angels et au crime organisé», a pour sa part soutenu Mike McCormack, de l'association des policiers de Toronto.