Bruno Mars élargit sa bourse à tous les jeunes Américains

Associated Press New York

En 2014, l'artiste avait permis à un élève d'Hawaï, son État natal, de participer au camp du musée Grammy, qui est dédié à l'histoire de la musique. Il avait créé cette bourse à la mémoire de sa défunte mère.

Il l'élargit maintenant aux élèves de partout aux États-Unis, s'engageant à payer les droits de scolarité, le transport et l'hébergement d'un candidat par année et ce, pour cinq ans.

Le camp Grammy permet aux jeunes de côtoyer des professionnels afin d'en apprendre plus sur l'industrie de la musique et de vivre un certain mentorat. Le programme se tient à Los Angeles, en Californie, et à Nashville, au Tennessee.

Bruno Mars, lui-même lauréat de cinq prix Grammy, dit voir comme un «privilège» le fait de pouvoir permettre à des jeunes de réaliser leurs rêves.

Le chanteur - qui maîtrise plusieurs instruments, en plus d'être aussi producteur et compositeur - s'est fait connaître avec des succès tels que Uptown Funk et 24K Magic. Il effectue actuellement une tournée mondiale.