Quand le français devient une langue étrangère...

La télédiffusion, mercredi à ICI Radio-Canada Télé et à la CBC, du spectacle hommage à Leonard Cohen réalisé en novembre au Centre Bell a donné lieu à un sous-titrage douteux au réseau anglais.

Lorsqu'Adam Cohen, fils de l'auteur-compositeur-interprète qui s'est éteint le 7 novembre 2016, a dit quelques mots en français, on pouvait lire ce sous-titre au bénéfice des malentendants qui avaient activé cette fonctionnalité: «Adam speaks in foreign language.»

L'affaire a été débattue sur Twitter. Le consultant, conférencier et «podcasteur» Bruno Guglielminetti a entre autres rappelé que la qualité du sous-titrage était régie par le CRTC.

Dans un courriel envoyé à La Presse, la CBC indique avoir fait un suivi auprès de Premium Sound and Picture, fournisseur des sous-titres générés par un programme automatisé. «Nous corrigerons les erreurs dans la version mise en ligne et prenons aussi toutes les mesures requises afin que ce genre d'erreurs ne se reproduisent plus lorsque nous travaillons avec des entreprises externes», a écrit Emma Bédard du service des Affaires publiques.