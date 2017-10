Le sida et les arts

1981

La maladie, qui n'a pas encore de nom, commence à être médiatisée quand on découvre plusieurs cas dans les communautés gaies de Los Angeles, New York et San Francisco.

1983

Le chanteur allemand Klaus Nomi, icône de la scène new wave, meurt des complications liées à la maladie. Il est l'une des premières victimes célèbres du sida.

1984

Mort du philosophe français Michel Foucault. On ne révélera la cause de son décès que des années plus tard.

1985

L'acteur Rock Hudson est la première personnalité à dévoiler publiquement qu'elle est atteinte du sida. Il en meurt peu de temps après et son amie Elizabeth Taylor sera très active pour la défense des victimes.

1987

La princesse Diana utilise sa notoriété pour conscientiser la population sur cette maladie qui fait peur et se fait photographier en serrant la main d'un sidéen. L'impact est énorme.