Une autre poursuite contre les créateurs d'Uptown Funk

Le producteur Mark Ronson fait l'objet d'une autre poursuite pour plagiat pour sa chanson Uptown Funk, sortie en 2014 et chantée par Bruno Mars. La même année, le groupe Collage l'avait accusé de violation de ses droits d'auteur.

Cette fois, c'est Lastrada Entertainment qui porte plainte contre l'artiste britannique, affirmant que Ronson aurait copié 48 secondes de la chanson More Bounce to the Ounce de Zapp & Roger, dont elle possède les droits.

En 2015, Ronson et Bruno Mars avaient accepté d'ajouter le groupe The Gap Band à la liste des auteurs-compositeurs du morceau à la suite d'une entente à l'amiable.