Thus Owls: trésor... encore caché ****

Autour du trio que constituent Simon Angell (guitares, etc.), Erika Angell (chant, etc.) et Samuel Joly (batterie), Thus Owls a pris de l'expansion dans ce nouveau cycle de création.

Album et concert (samedi dernier au Centre Phi) ont été imaginés dans le maintien d'une grande intégrité artistique: esthétique singulière, riche, aventureuse, conceptuellement brillante, d'une profonde sensibilité.

Ont aussi contribué à cet album de haute volée Laurel Sprengelmeyer (Little Scream), Nicolas Basque (Plants and Animals), Michael Feuerstack (The Luyas), Marc-André Landry (Matt Holubowski).

Thus Owls poursuit sa quête vers l'expression viscérale de l'existence, celle d'un couple capable de tout absorber, de traduire en musique et en poésie les mystères, les ombres, les vertiges, les éclats de lumière.

Depuis 2009, il n'y a rien d'évident pour s'expliquer l'impact confidentiel généré par Thus Owls. Peut-être serait-ce cette posture sur la soi-disant frontière entre la forme chanson et les musiques contemporaines instrumentales ou électroniques, incluant des séquences d'improvisation et de bruitisme. Ou tout simplement une question de chance...

Malgré tout, le langage de Thus Owls continue de s'étoffer. L'impulsion donnée par la percussion, la qualité du texte, la richesse des arrangements, l'impact des guitares, les ornements électroniques, les pointes d'énergie et la puissance de la voix soliste font de Thus Owls un trésor... encore caché de la musique actuelle.

* * * *

ART ROCK, ART POP, AVANT-GARDE. The Mountain That We Live Upon. Thus Owls. For The Living And The Dead.