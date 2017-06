Fleet Foxes: transcendance americana ****1/2

Bon Iver l'a réussi il y a quelques années, Fleet Foxes y parvient ici contre toute attente: ce troisième opus de cette formation de Seattle est tout simplement magistral!

Superbement harmonisées, les voix s'y inspirent des meilleurs praticiens du genre - on pense aux Byrds, Beach Boys, Beatles, Mamas and the Papas, Crosby Stills Nash & Young, Fleetwood Mac, etc.

La tradition folk est ici maîtrisée à la perfection, sa transcendance réside dans la réalisation et des arrangements, proches de la musique de chambre telle qu'on l'imagine aujourd'hui.

On y contemple les nouveaux procédés d'enregistrement, la manière de ficeler les voix et les instruments, la singularité des ponts, la contemporanéité du spectre harmonique, la vision du mixage ou la répartition de l'instrumentation dans l'espace sonore, les jeux d'intensité vocale, la diversité de menus ornements orchestraux de toutes natures (acoustiques, électriques, synthétiques).

Déjà un classique?

* * * * 1/2

Folk, baroque pop. Crack-Up. Fleet Foxes. Nonesuch.