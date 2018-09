Barbra Streisand chante Don't Lie to Me à Trump

Barbra Streisand a lancé une nouvelle chanson politique destinée au président Donald Trump, intitulée Don't Lie to Me.

MESFIN FEKADU Associated Press New York

La chanson Don't Lie to Me apparaîtra sur Walls, le premier album de pièces originales de Barbra Streisand depuis 2005. Il sortira le 2 novembre.

L'artiste a expliqué à l'Associated Press que lorsqu'elle a commencé à écrire des paroles pour la chanson, elle voulait faire en sorte que le morceau parle d'une relation et soit «très subtil à propos de Trump».

Elle a ajouté qu'elle avait été incapable de se censurer. «Je me suis déchaînée», a-t-elle dit.

Sur Don't Lie to Me, rendue publique jeudi, on découvre une Streisand passionnée qui interroge le leader américain et plaide pour un changement. Les paroles disent notamment: «Comment réussis-tu à dormir quand le monde continue de tourner ? /Tout ce que nous avions construit disparaît/Comment réussis-tu à dormir quand le monde brûle ? /Tout le monde doit répondre à quelqu'un.»

