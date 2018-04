Destiny's Child se reforme le temps d'une chanson

Non seulement, la chanteuse a présenté un spectacle de deux heures comprenant un hommage aux collèges et universités traditionnellement noirs (HBCU), mais elle a invité ses ex-comparses du groupe Destiny's Child à monter sur la scène.

Kelly Rowland, Michelle Williams et elle ont interprété leur grand succès Say My Name.

Elle a aussi salué les fanfares et les troupes de danse des HBCU. Beyoncé a aussi chanté une version de Lift Every Voice and Sing, un hymne national de la communauté afro-américaine.

Le mari de Beyoncé, Jay-Z, a lui aussi fait une apparition pendant le concert.

La chanteuse avait dû annuler sa présence l'an dernier à ce festival en raison de sa grossesse. Elle a accouché de jumeaux en juin.