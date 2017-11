 Effets volés de John Lennon: d'autres objets recherchés 

La police berlinoise a déclaré jeudi être à la recherche d'autres effets personnels de John Lennon qui ont pu être volés en 2006 et dont une partie ont été récemment retrouvés dans la capitale allemande chez un receleur.

Les autorités cherchent notamment à mettre la main sur une sculpture, des bâtons de marche ainsi que d'autres documents personnels ayant appartenu à l'ancien chanteur des Beatles.

Arrêté lundi à Berlin en possession de plusieurs objets de Lennon volés, un receleur de 58 ans a au cours de son interrogatoire donné des informations détaillées sur les autres objets manquants, selon le parquet de Berlin.

«L'accusé a confirmé que d'autres biens ayant appartenu à John Lennon manquaient et a admis que» l'auteur présumé du vol, actuellement en fuite en Turquie, «y était lié», écrit le parquet dans un communiqué.

En juillet, 86 objets - dont des journaux intimes, des boîtes de cigarettes ou encore des lunettes, de l'ancien membre des Beatles - avaient déjà été saisis dans la capitale allemande.

Le voleur présumé, Koral Karsan, a été le chauffeur personnel de la veuve du chanteur, Yoko Ono, entre 1995 et 2006, selon la police. Et en 2006, elle avait été victime d'un cambriolage à New York au cours duquel plusieurs documents de Lennon avaient été dérobés.

Ces objets ont alors transité d'abord par la Turquie avant d'être acheminés vers Berlin, selon la police berlinoise.

En 2007, M. Karsan avait été condamné aux États-Unis pour une autre affaire à 60 jours de prison pour avoir essayé d'extorquer plusieurs milliers d'euros à Yoko Ono, avait précisé la police.

Figure légendaire des Beatles avec Paul McCartney, John Lennon avait été abattu par un fan déséquilibré à New York en 1980. L'une de ses vestes en cuir a été vendue pour quelque 10 400 livres (17 500 $) au cours d'une vente aux enchères en Angleterre en février.