Leonard Cohen célébré en grand au Centre Bell

Un an après le décès, c'est la fin du deuil dans la tradition juive, avait expliqué il y a quelques mois Adam Cohen, le fils de l'artiste montréalais qui a organisé l'événement pour marquer cet anniversaire.

Et l'objectif de cette soirée était de rendre hommage à l'homme, mais aussi de célébrer ses oeuvres immortelles, a-t-il souligné à la fin du spectacle.

La fin du deuil a été célébrée en grand, avec une brochette d'artistes canadiens, américains et britanniques, dont Sting, Elvis Costello, Feist et Lana Del Rey.

Le spectacle dans le Centre Bell de Montréal plein à craquer a commencé fort, avec une performance de Sting, qui a interprété l'une des chansons les plus célèbres de Leonard Cohen, Dance Me To The End of Love.

Sting est d'ailleurs revenu deux fois sur scène.

Les spectateurs ont pu apprécier des versions originales de Hallelujah et The Future interprétées respectivement par k.d. lang et Elvis Costello. Courtney Love a également présenté la chanson Everybody Knows à saveur rock.

Un grand moment d'émotion a envahi la salle lorsque Adam Cohen, le fils de l'artiste, est venu interpréter So Long Marianne, une chanson que son père avait écrite pour sa muse, Marianne Ihlen.

Adam Cohen, qui était accompagné du duo The Webb Sisters, a reçu une longue ovation.

C'est d'ailleurs lui qui a joué l'une des dernières pièces du spectacle, en interprétant Coming Back To You - sa chanson préférée de son père.

«Mon père était très suspicieux de ceux qui n'aimaient pas Montréal», a-t-il déclaré avant d'entonner cette chanson.

Les spectateurs ont aussi pu profiter d'une apparition surprise de Céline Dion, Billy Joel et Chris Martin, qui, sur vidéo, ont interprété Tower Of Song.

Entre toutes ces prestations, le comédien d'origine canadienne Seth Rogen est venu lire la chanson Field Commander.

Rogen a fait rire la salle en disant qu'il n'y avait pas un plus grand honneur pour un Juif canadien que de «lire un poème de Leonard Cohen dans un stade de hockey».

«Un grand Montréalais»

Justin Trudeau et sa femme, Sophie Grégoire-Trudeau sont aussi montés sur scène pour rendre hommage à l'artiste, un «grand Montréalais», mais qui «appartient au monde».

Leonard Cohen ne chantait pas en français, mais ses «oeuvres touchaient à ce qui nous rassemble comme Québécois», a déclaré Mme Grégoire-Trudeau.

M. Trudeau a aussi raconté avec un sourire dans la voix que son père, l'ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau, était allé voir Leonard Cohen après un spectacle pour lui demander «ce qu'il fallait faire pour obtenir de bonnes critiques dans cette ville».

Le couple Grégoire-Trudeau a d'ailleurs confié qu'ils avaient fait leur première danse à leur mariage sur les notes de I'm Your Man.

Des amateurs internationaux

Des admirateurs de partout dans le monde étaient présents dans la salle.

Marian Ohberg et son amie Nancy Bartlett sont venus de l'État de la Géorgie aux États-Unis pour assister à ce spectacle.

Mme Ohberg a découvert Leonard Cohen il y a cinquante ans alors qu'elle était en visite en Colombie-Britannique. Leonard Cohen a joué un rôle important dans leur amitié, a ajouté Mme Bartlett.

Ronald Ferket, lui, est venu de Belgique pour participer à l'événement, mais aussi pour visiter la ville que l'artiste a racontée dans ses chansons.

«Ce n'est pas le plus grand compositeur, ni le plus grand chanteur, mais l'ensemble avec les textes et sa voix, ça me donne du plaisir de l'écouter», a-t-il confié avant le spectacle.

Gisèle Lemieux, qui est originaire de Québec, dit aimer d'abord les mélodies de Leonard Cohen.

«Mon anglais est médiocre, c'est toujours le fun de se faire bercer sur ses chansons», a-t-elle affirmé.

En plus du premier ministre Trudeau, le premier ministre du Québec Philippe Couillard a aussi assisté au spectacle.

Le spectacle sera diffusé sur la station de radio ICI Musique mardi à 20h.

----

Liste des chansons jouées au spectacle:

Dance Me To End Of Love (Sting)

Hey That's No Way To Say Goodbye (Feist)

Who By The Fire (Patrick Watson)

I Am Your Man (Sharon Robinson)

Democracy (Wesley Schultz et Jeremiah Fraites du groupe The Lumineers)

Suzanne (Ron Sexsmith)

The Future (Elvis Costello)

Famous Blue Raincoat (Damien Rice)

So long Marianne (Adam Cohen et The Webb Sisters)

Hallelujah (k.d. lang)

Tower of Song (Sur vidéo Céline Dion, Billy Joel et Chris Martin)

Sisters of Mercy (Sting)

Chelsea Hotel (Lana Del Rey et Adam Cohen)

In My Secret Life (Bettye Lavette)

Everybody Knows (Courtney Love)

Field Commander (lu par Seth Rogen)

If It Be Your Will (Borns et The Webb Sisters)

The Partisan (Adam Cohen, Damien Rice et Coeur de pirate)

Bird On The Wire (Elvis Costello)

Anthem (Sting)

You Want It Darker (La voix de Leonard Cohen avec la chorale Shaar Hashomayim)

Coming Back To You (Adam Cohen)

Closing Time (Basia Bulat)