LCD Soundsystem à Laval

Le leader James Murphy n'a pas manqué d'ouvrage après la séparation du groupe de Brooklyn en 2011, collaborant notamment avec Arcade Fire et David Bowie.

Le mois dernier, LCD Soundsystem lançait deux chansons, Call the Police et American Dream, jouait à Saturday Night Live et annonçait une résidence de sept spectacles à Brooklyn et une tournée mondiale. Avant son passage à Laval, il sera du Bluesfest d'Ottawa le 12 juillet.

Par ailleurs, le groupe A Perfect Circle, qui comprend Maynard James Keenan de Tool, jouera lui aussi à la Place Bell le 14 novembre.