Des festivals visent la parité en 2022

Hier soir, le projet Keychange a été lancé officiellement par PRS Foundation, au Haut-Commissariat du Canada au Royaume-Uni. L'initiative vise à renforcer la place des femmes en musique, entre autres en exigeant des organisations et des festivals participants qu'ils atteignent la parité entre les sexes sur les scènes et en coulisse d'ici 2022.

Le festival MUTEK figure parmi les six festivals impliqués depuis les balbutiements de ce projet. «Dans la musique électronique, il y a toujours eu une sous-représentation des femmes et, depuis des années, nous faisons des efforts pour inclure plus de femmes. Avec ce projet, on se disait qu'on pourrait s'attaquer encore mieux à trouver des solutions», explique en entrevue Alain Mongeau, directeur artistique de MUTEK.

Le bon moment

Au cours des derniers mois, une quarantaine d'autres festivals et événements ont décidé d'ajouter leur nom à Keychange. La majorité d'entre eux sont en Europe, dont 16 en Angleterre. En Amérique du Nord, deux se trouvent aux États-Unis (A2IM Indie Week et NYC Winter Jazzfest) et quatre au Canada (Canadian Music Week et North By North East à Toronto, BreakOut West dans l'ouest du pays et MUTEK).