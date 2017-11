Niviaq Korneliussen: la nouvelle voix du Nord

Être jeune et Groenlandais

Ainsi, à travers les mots de Fia, d'Inuk, d'Arnaq, d'Ivik et de Sara, des jeunes bien ordinaires qui aiment faire la fête et s'expriment dans une langue émaillée d'anglais, Niviaq Korneliussen lève le voile sur une génération qui partage, au fond, des préoccupations bien universelles à la vingtaine: la peur d'être abandonné, trahi, rejeté, la volonté de s'affirmer et d'être bien dans sa peau, malgré sa différence.

«Étant donné que nous sommes une très petite société éloignée de tout, je crois que les Groenlandais sont quand même très ouverts d'esprit quant à l'orientation sexuelle, dit l'auteure. Nous avons fait bien du chemin depuis 15 ans. Avant, les gens n'osaient même pas parler de diversité. Maintenant, on a des gay pride et on n'a pas peur de se tenir la main en public.»

Au-delà des questionnements identitaires, Niviaq Korneliussen aborde également dans Homo sapienne des questions sensibles pour les Groenlandais, notamment l'abus d'alcool et la maltraitance infantile.

«Les politiciens parlent beaucoup d'indépendance [face au Danemark] depuis quelques années, mais ils devraient plutôt se concentrer sur les nombreux problèmes sociaux comme l'alcoolisme, l'itinérance, le chômage, l'abandon des enfants, la pauvreté... Il faut qu'on renforce notre société avant de penser à être indépendants.»

Elle espère par ailleurs que son pays puisse s'ouvrir au tourisme pour créer de la richesse, plutôt que de vendre ses ressources minières au plus offrant. «Notre territoire est si vaste, et nous avons tout ce qu'il faut pour les amateurs de nature et de plein air.»

Malgré la force de ses convictions, Niviaq Korneliussen est catégorique lorsqu'on l'interroge sur le sujet: pas question de faire de la politique. La jeune auteure veut continuer à transmettre ses messages par la littérature et espère que la sortie d'un deuxième roman - «complètement différent» et en chantier pour une parution l'an prochain - pourra enfin lui permettre de passer à autre chose. Mais à la veille de la sortie d'Homo sapienne aux États-Unis, ce ne sera peut-être pas pour bientôt.

Niviaq Korneliussen sera de passage au Salon du livre de Montréal le dimanche 19 novembre et donnera des conférences sur les identités féministes à l'UQAM le lundi 20 novembre et le mercredi 22 novembre. Le lancement de son roman aura lieu à la librairie L'Euguélionne le mardi 21 novembre.

Homo sapienne. Niviaq Korneliussen. La Peuplade. 232 pages.