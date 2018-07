Champs de mémoire: un jardin des horreurs

Autour des cratères de son installation Champs de mémoire, Dominique Blain a reconstitué en quelque sorte le champ de bataille en utilisant quelque 35 tonnes de pierres et de morceaux de béton concassé dont certains proviennent des débris issus de la démolition de l'hôpital Saint-Luc et du chantier de l'échangeur Turcot.

L'intérieur de la «tranchée» (éclairée le soir) est tapissé d'une photo montrant les croix et les tombes du cimetière militaire de Verdun, en France. Dominique Blain a ajouté sur cette photo - prise avec un drone - un texte de l'écrivain français Paul Valéry sur la Der des Der, cette guerre de 1914-1918 qui devait être «la dernière des dernières»: «La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas.» La Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts (soldats et civils) et 29 millions de blessés provenant de 30 pays.

L'installation de Dominique Blain aurait dû être constituée de véritables tranchées creusées dans le sol, mais les caractéristiques des fondations de la place De La Dauversière ne l'ont pas permis. «Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de remonter la tranchée, dit Dominique Blain. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la faire en bois brûlé.»