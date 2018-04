Qui fera l'acquisition du Saint Jérôme?

«Il y a quelques années, le Louvre et le Rijksmuseum d'Amsterdam ont acheté ensemble des Rembrandt, poursuit-il. Ils ne sont même pas dans le même pays et ils échangent la garde de ces tableaux. Alors, entre institutions d'un même pays qui ont toutes la vocation de bien préserver le patrimoine collectif, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager ici.»

Avec son budget d'acquisition de 8 millions par an et la vente prochaine d'une toile de Marc Chagall, La tour Eiffel, qui vaut tout autant, le Musée des beaux-arts du Canada peut acheter le Saint Jérôme seul. Et le fera-t-il s'il tient à valoriser sa propre collection d'art français? Le directeur du MBAC n'était pas disponible, hier, pour répondre à nos questions.

Stéphan La Roche espère, en tout cas, que le MBAC répondra à la main tendue par les deux musées québécois. «J'ose croire qu'à titre de gestionnaire d'une institution publique, la sagesse saura les illuminer», lâche-t-il.

Le Chagall sera vendu

Hier, dans son communiqué, le MBAC a précisé que la vente de la toile de Chagall, à New York le 15 mai, serait maintenue, quelle que soit l'issue de la tentative d'acheter le Saint Jérôme.

«La vente de La tour Eiffel se poursuivra selon le rigoureux processus d'aliénation en vigueur, lit-on dans le communiqué. Les produits de cette vente pourront être utilisés pour enrichir la collection nationale et, plus particulièrement, pour que le Canada puisse se donner les moyens de conserver son patrimoine en empêchant l'exportation d'oeuvres majeures hors du pays, défi auquel il sera sûrement à nouveau confronté.»

Le directeur du Musée de la civilisation de Québec regrette que le MBAC se soit résolu à vendre un important tableau d'art français dans le but d'en acquérir un autre. «En ce qui me concerne, et je pense que c'est la même chose pour Nathalie Bondil, nous ne mettrons pas en vente des tableaux pour financer l'achat du David, si important soit-il, dit Stéphan La Roche. Ce n'est pas notre façon de concevoir notre travail de conservation et de préservation du patrimoine.»