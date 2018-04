 Musée d'art contemporain de Montréal: le plan de sa transformation dévoilé 

Un musée plus ouvert sur la rue Sainte-Catherine, avec plus d'espaces d'exposition, plus lumineux et plus contemporain. Telle sera la signature du nouveau Musée d'art contemporain de Montréal une fois transformé par l'équipe d'architectes retenue par concours.

Avec cette transformation architecturale, le MAC souhaite avoir un rôle plus actif dans la mise en valeur, la diffusion et la promotion de l'art contemporain québécois, canadien et international. Le nouvel édifice lui permettra de mieux remplir cette mission, de se doter d'une plus grande flexibilité dans l'usage de ses espaces d'exposition, d'offrir plus d'activités éducatives et d'augmenter ses revenus autonomes.

L'édifice sera mieux intégré au secteur de la Place des arts, sa visibilité et l'accessibilité de son entrée principale lui donneront plus de présence. Les espaces commerciaux du MAC, notamment le restaurant et la boutique, seront également modernisés.

« Grâce aux efforts déployés par le MAC pour dynamiser son offre et vivifier sa présence, on sent maintenant un engouement important et renouvelé pour l'art contemporain. Avec ce projet de transformation, nous pourrons proposer un lieu digne des attentes du public. Montréal aura enfin un joyau à la hauteur de ses ambitions, de sa réputation et de son importance artistique », affirme John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Lea travaux de transformation doivent débuter durant l'été 2019 et s'achever en 2021.

Plus détails à venir.