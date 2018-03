Expo-vente des «trésors» de Gilles Carle

Dans l'absolu, Chloé Sainte-Marie aimerait vendre la totalité des oeuvres picturales à un collectionneur ou à une institution. Elle va contacter plusieurs personnes à cette fin. «Ces oeuvres sont mon héritage, mais aussi l'héritage des Québécois, dit-elle. C'était le journal intime de Gilles. Il parlait de nous, de moi, tous les jours avec ses dessins.»

«Je l'aimais à la folie, Gilles Carle. Quand tu te lèves et que tu vois un de ses dessins sur ta table de chevet, comment peux-tu quitter un homme comme ça, qui te réinvente une vie ? Je n'étais pas capable de le laisser partir...»

On trouvera donc à l'Arsenal des oeuvres très inspirées, voire émouvantes, en ce qui a trait aux dernières que Gilles Carle a créées. Elles se vendront entre 1000 et 35 000 $, prix du même ordre que celui des créations acquises dans le passé par Loto-Québec, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et les caisses populaires Desjardins.

L'expo-vente sera placée sous le parrainage de Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, collectionneur et grand ami de Gilles Carle. «Cette exposition permet au public d'avoir accès aux trésors de Gilles Carle, dit M. Lamarre. J'invite les collectionneurs et les amateurs d'art à découvrir les oeuvres picturales de ce légendaire cinéaste.»

«En marge du grand art»

L'historien d'art François-Marc Gagnon fait également l'éloge des oeuvres de Gilles Carle dans un texte qui accompagne le catalogue d'exposition. «L'absolu manque de prétention de cette immense production est remarquable, dit M. Gagnon. Elle s'est située en marge du grand art et a tenu à y rester, comme si Gilles Carle avait voulu faire à l'envers la démarche de l'art moderne. Non pas s'inspirer du low art pour en faire du high art, mais s'installer à demeure loin du high art. Rester près de la source quand la communication l'emporte encore sur la création. C'est la raison pour laquelle on aura toujours du plaisir à revenir à ses dessins et tableaux.»

________________________________________________________________________

Gilles Carle - Partage et héritage, du 31 mars au 13 avril, à l'Arsenal (2020, rue William, Montréal)