Le Vatican prête des oeuvres pour une exposition sur la mode au Met

Le Vatican prêtera environ 40 oeuvres d'art ecclésiastique au Metropolitan Museum de New York dans le cadre d'une exposition organisée sur le thème de la mode et de la religion catholique, ont annoncé lundi les organisateurs.

Certaines de ces oeuvres provenant de la sacristie de la Chapelle Sixtine «n'ont jamais pu être vues en-dehors du Vatican», assure un communiqué des organisateurs.

Ces oeuvres, parmi lesquelles des anneaux et des tiares portés par différents papes, couvrent une période de plus de 15 papautés entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle.

La présentation de cette exposition a eu lieu à Rome en présence, entre autres, de la styliste Donatella Versace, d'Anna Wintour, légendaire responsable du magazine Vogue, et du cardinal Gianfranco Ravasi, «ministre» de la Culture au Saint-Siège.

«La mode et la religion ont toujours eu une corrélation étroite, en s'inspirant et en s'influençant mutuellement», a estimé Andrew Bolton, responsable du Costume Institute du Met.

L'exposition intitulée Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination sera ouverte au public à New York du 10 mai au 8 octobre.