Quatre univers au Pôle de Gaspé

Au Pôle de Gaspé, dans le Mile End, le centre d'art Dazibao et le Centre Clark accueillent ces jours-ci quatre expos solos aux univers singuliers. Nicolas Fleming, Maryse Goudreau, Kapwani Kiwanga et Myriam Yates illustrent le large spectre d'expression de l'art contemporain canadien au moyen de la vidéo et de l'installation.

Anthropologue et tête chercheuse, Kapwani Kiwanga est une artiste canadienne reconnue hors de nos frontières. L'ex-étudiante de McGill et des Beaux-Arts de Paris a notamment été retenue pour la Biennale de Glasgow, en avril et mai prochains.

Dotée d'une imagination sans borne et de la richesse du doute, mêlant fiction et réalité, elle a choisi une oeuvre plutôt corsée pour son premier solo à Clark. Du genre de celles qui nécessitent de la patience, une écoute attentive et du temps, un des sujets traités.

Déjà présentée en Allemagne, son installation Strata comprend trois images projetées (un fossile de feuille, un stylo sur une pierre et un gâteau étagé), une vidéo d'images de grotte, un commentaire sonore en anglais, une traduction en français sur un écran et le chant sépulcral When I Am Laid in Earth, de Purcell (Didon et Énée).

Strata est une histoire compliquée dans laquelle l'artiste a, en plus, inséré une grammaire «non genrée» où les articles «le» et «la» sont remplacés par «li» quand ils sont liés à une personne.

Ainsi, le fossile, li géologue, li marin et li boulanger font partie du récit, une histoire de tunnel entre l'Afrique et l'Europe et de strates géologiques... d'où le gâteau à étages en guise d'analogie. Une histoire de liens, de quête, de temps qui passe, de rapports continentaux comme de rapports humains.