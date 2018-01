Réalité virtuelle au Centre Phi: comme si on y était

Miyubi, de Félix & Paul Studios (40 minutes)

Miyubi est un très beau film de Félix & Paul. Une expérience de réalité virtuelle qui plaira aux plus jeunes comme aux adultes. L'histoire d'un jeune Américain, Dennis, qui reçoit, en 1982, un robot japonais, Miyubi, comme cadeau de Noël. Et ce robot, dans le film, c'est vous! Dennis vous découvre, joue avec vous, vous amène à l'école et vous prête même à son frère... Drôle et bien fait.

Horizon, de Sesqui (21 minutes)

Voici un grand bain de Canada avec des images prises d'un océan à l'autre, mêlant nature, urbanité et arts. Caribous traversant une rivière, aurores boréales, reportage sous-marin avec les bélugas, nageuses synchronisées s'entraînant dans la mer, danses amérindiennes ou contemporaines, balade avec des chiens de traîneau, char à voile sur lac gelé, festival nordique... Un film dynamique un peu cliché qui enchantera les touristes.

Through the Masks of Luzia, de Félix & Paul Studios et du Cirque du Soleil (15 minutes)

Ce court métrage donne un aperçu du spectacle Luzia, lancé en 2016 par le Cirque du Soleil pour évoquer des aspects de la culture mexicaine. Avec un numéro d'acrobatie et de force assez impressionnant de Benjamin Courtenay, réalisé avec des sangles au-dessus d'un bassin d'eau, et celui non moins troublant du contorsionniste russe Alexey Goloborodko. On en a mal pour lui!

Blasters of the Universe, de Secret Location (de 10 à 15 minutes)

Le segment qui intéressera certainement le plus les amateurs de jeux vidéo. Voici un jeu de tir en réalité virtuelle extrêmement bien fait, simple à comprendre mais qui nécessite de la dextérité pour «tuer» tous ces monstres qui viennent s'en prendre à vous. D'autant qu'il faut se servir en même temps de la main gauche et de la main droite pour tirer, recharger son arme et se protéger d'un bouclier. Bonne chance!

Vaysha l'aveugle, de Theodore Ushev, ONF (8 minutes)

Film d'animation très bien monté mais qui a un côté pénible: pour nous faire entrer dans la réalité du handicap visuel, les images sont parfois floues, ce qui dérange le visionnement. Sinon, cette histoire d'une petite fille dont l'oeil droit voit dans le futur et le gauche, dans le passé (issue d'un conte de l'écrivain bulgare Georgi Gospodinov) est intéressante et bien racontée par la comédienne Caroline Dhavernas.