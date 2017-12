Lumières sur la collection du MAC

La lumière. Vaste sujet s'il en est en arts visuels. Sa réalité physique, son utilisation, ses qualités esthétiques, entre autres.

C'est ce qu'explore judicieusement la conservatrice du MAC Marie-Eve Beaupré, dans l'exposition C'est ainsi qu'entre la lumière, en faisant dialoguer des oeuvres et des artistes, québécois pour la plupart, à propos et autour de la thématique de la lumière, si chère au poète nommé Leonard Cohen.

« On aime bien développer les tableaux de la collection dans un parcours complémentaire aux expositions temporaires, explique-t-elle. On a une nouvelle clientèle avec Cohen, donc, dans un parcours logique et sensible, j'ai demandé aux artistes dont j'avais sélectionné les oeuvres : "Comment la lumière entre-t-elle dans votre travail, dans votre démarche ?" »

Le parcours est dynamique. Un Marc Séguin existentiel méconnu fait ainsi face à un triptyque de Claude Tousignant avec beaucoup de pertinence. Le peintre aurait préféré que l'on présente sa vibrante OEuvre au noir, par exemple, « mais je ne voulais pas qu'on soit trop littéral, dit la conservatrice. Je voulais surprendre les gens sans montrer les évidences ».

L'oeuvre suivante, de Yann Pocreau, relève par contre d'une magnifique évidence. D'une grande beauté, Cathédrale illumine à la fois la phrase de Cohen sur les brèches qui laisse passer la lumière tout en invitant à la méditation. Oui, cette pièce nous donne envie d'entonner le célèbre Hallelujah du chantre montréalais.