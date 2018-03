Les centres d'artistes dénoncent les abus de pouvoir

En soutien aux artistes

En se regroupant autour de cette lettre, les centres d'artistes voulaient non seulement dénoncer les inconduites sexuelles, mais aussi affirmer qu'ils soutiennent les artistes.

«On voulait d'abord dire qu'on est tous et toutes derrière les artistes qui ont subi ces inconduites, dit Mme Tourigny. On croit leur histoire. On dénonce les gestes de ce collectionneur qu'on ne nomme pas, car on ne veut pas en rajouter et on veut que toutes les inconduites cessent.»

«Il nous est intolérable de lire et de relire cet article, de sentir que la loi du silence régnant depuis tant d'années puisse avoir laissé des cicatrices aussi monstrueuses, écrivent les centres d'artistes dans la lettre ouverte. Intolérable de lire que quelqu'un puisse être considéré "sans malice" ou "sympa" alors qu'on notifie à des employées de galerie d'éviter de se retrouver seules en sa présence. Intolérable de constater qu'on n'y peut rien, car il est un "gros acheteur".»

«Un système de survie»

Les centres d'artistes incitent les artistes à porter plainte et les institutions de l'art à adopter des attitudes éthiques par rapport aux personnes qui ont des comportements inadmissibles.

«Le système est malsain, on protège les collectionneurs, car ce sont eux qui donnent l'argent. Personne n'ose parler. On ne veut pas que le silence autour de ces inconduites continue. Il faut dénoncer ces inconduites», explique Manon Tourigny, coordonnatrice à l'administration chez Clark.

«Le plus troublant, ajoute l'artiste Catherine Bolduc, c'est que dans notre milieu, il faut toujours protéger nos contacts, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors c'est comme si on tolérait des comportements intolérables parce que, comme galerie, on ne veut pas perdre des clients et comme artiste, on essaie de vendre nos oeuvres. On est dans un système de survie.»

Les personnes responsables d'inconduites au Québec devraient-elles être boycottées? «Oui, si on veut adopter un comportement éthique et respecter les artistes, dit Manon Tourigny. Sinon, c'est comme si on soutenait ces personnes au lieu de soutenir les artistes qui ont vécu du harcèlement. On ne peut pas faire fi de ça parce que ces gens ont de l'argent.»

Les musées devraient-ils cesser d'accepter des dons de personnes ayant abusé de leur pouvoir? La lettre ne le leur demande pas et n'appelle pas au boycottage de qui que ce soit. «On ne voulait pas que ce soit une lettre d'accusation, dit l'artiste Yann Pocreau, ex-coordonnateur général du Centre Clark. On mise plus sur nos valeurs de solidarité et de liberté que sur des accusations. On voulait dire que ça suffit, que les artistes en ont ras le bol des abus de pouvoir. Le milieu de l'art est particulier. S'y côtoient la précarité et les millions et des artistes fauchés qui génèrent des oeuvres de luxe.»

«Mais s'il le faut, on continuera à dénoncer les abus de pouvoir, ajoute Manon Tourigny, pour, justement, ne pas rester dans le silence. Pour que ça arrête.»