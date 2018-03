Pierre Dury: dans l'oeil libre du photographe

L'immense photo d'une femme presque nue étendue par terre nous accueille dans le hall d'entrée. À première vue, la femme fait penser au célèbre mannequin Veruschka dans le film-culte Blow Up. Mais dès le deuxième coup d'oeil, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une top model ni d'une vedette de cinéma, mais de la chanteuse Marjo en 1972 dans l'insouciante splendeur de sa jeunesse. Cette photo saisissante est l'entrée en matière de l'expo Les années libres du photographe Pierre Dury, au Centre d'art Diane-Dufresne de Repentigny.

Pour ma génération et celle qui me précède, Pierre Dury, un grand six pieds au sourire timide, était LE photographe du showbiz québécois des années 70, 80 et 90: celui qui était de tous les lancements de disque et de toutes les premières de cinéma, celui dont les portraits uniques de Dufresne, Claude Dubois, Chloé Sainte-Marie, Gilles Carle, Plume, Dodo, Danielle Ouimet, Marjo et j'en passe se sont retrouvés qui sur une pochette de disque, qui sur une affiche de spectacle ou une couverture de magazine à potins, notamment Photo-Vedettes, où Dury a débuté dans le métier.

L'essence d'une époque

Les photos les plus emblématiques ont été agrandies et s'élèvent comme d'immenses panneaux-réclames tandis que leurs sujets, parfois artistiques, parfois politiques, nous interpellent et nous invitent à plonger dans une époque révolue.

Ici feu Michel Chartrand, le regard lourd, le visage auréolé de la fumée de son cigare, a été capté peu de temps avant sa mort. Derrière, Paul Buissonneau a laissé tomber son monocle et nous toise d'un air dubitatif. Et là, René Lévesque, capté en 1974, le visage dans un nuage de fumée, semble à la fois plongé dans ses pensées et excédé par la vie.

«Les gens me demandent comment j'ai réussi à capter cette expression chez Lévesque, mais la vérité, c'est qu'il était tanné des questions niaiseuses que Benoît L'Herbier et moi lui posions. Je l'ai capté juste au moment où il commençait à en avoir assez», raconte Dury.

Ce portrait de Lévesque tout comme les autres ont avec le temps atteint le statut d'archives, à jamais fichées dans notre mémoire collective.

Ils saisissent non seulement l'essence du sujet, mais aussi l'essence de son époque. Et l'époque de Pierre Dury, un pur boomer né en 1945, était libre, exhibitionniste, imbibée d'alcool, de drogues et de nuits folles.