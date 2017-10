Kent Monkman: Miss Chief est de retour!

Usant de son charme exotique, elle réussit à attirer près d'elle... un jeune ecclésiastique! L'oeuvre est osée et drôle à la fois, mais on aurait aimé en voir plus!

Dans La transfiguration, un autre tableau-vidéo, Miss Chief sort d'une voiture de luxe intégrée dans le décor du Palatin romain. Elle se penche sur le corps d'une femme étendue sur le sol, blessée. Cette femme est représentée dans le style cubiste de Picasso, comme si Monkman avait décomposé le personnage de La danse aux voiles que le maître espagnol a peint en 1907, pour évoquer les liens entre les cultures amérindiennes et l'art moderne. Miss Chief réconforte la victime et lui offre de l'encens autochtone. La victime redevient elle-même et s'envole comme un ange. Belle création.

Uh hommage particulier au Canada

Monkman présente aussi des oeuvres à l'apparence de planches photo du XIXe siècle. Ce sont, en fait, des mises en scène sophistiquées reliées aux Pères de la Confédération canadienne. Avec des femmes autochtones qui viennent les séduire, dans la peau de femmes fatales - telles que Dalila, Judith ou la femme de Potiphar -, ou carrément les supprimer, comme dans le cas où un Kent Monkman déguisé en Salomé tient dans ses mains un plateau avec la tête d'un des politiciens. Une création raffinée et toute en nuances.

Jambières et peintures

La galerie expose aussi les bottes jambières rouges de Miss Chief et un collier de perles inspiré du chapelet catholique, mais ce n'est pas le Christ qui est en croix, mais un castor... L'expo ne serait pas complète sans quelques peintures. On peut en admirer deux. D'abord Kindred Spirits (After Durand), une nouvelle toile inspirée du tableau Kindred Spirits peint par Asher Brown Durand (1796-1886) et dans lequel deux amis discutent au bord d'une falaise dans un lieu enchanteur.

Dans la toile de Monkman, un homme blanc et un autochtone, flambant nus au bord d'une falaise identique, se battent dans une sorte de danse virile, chacun empoignant la cuisse de l'autre. Un beau tableau.