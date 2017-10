DHC/ART: lumières sur le don

Pour ses 10 ans, la fondation DHC/ART de Phoebe Greenberg propose aux amateurs d'art contemporain une grande exposition consacrée au don. S'adressant à un large public, L'offre rassemble des oeuvres d'artistes canadiens et étrangers qui se sont penchés sur les thèmes de la générosité, du partage et des bienfaits. Une expo réconfortante et interactive.

Comment marquer 10 ans d'offrandes artistiques à la communauté montréalaise, si ce n'est en célébrant l'altruisme et en tirant les enseignements des 25 expos que DHC/ART a présentées depuis 2007 ? Si Phoebe Greenberg est la conscience de DHC/ART, Cheryl Sim en est l'âme. Avec L'offre, la commissaire et directrice générale de la fondation signe une fois de plus un grand moment d'art.

Sa réflexion s'est nourrie de ses lectures, notamment de deux ouvrages qui évoquent le don: The Gift - Creativity and the Artist in the Modern World (1983), de Lewis Hyde, et Essai sur le don (1924), de Marcel Mauss. Elle en a tiré la conclusion que donner n'est pas une simple interaction entre un donneur et un receveur. C'est aussi un acte dont l'effet salutaire et bienfaisant va bien au-delà de deux personnes.

Cheryl Sim s'est attachée à aborder le sens de la valeur du don. Comment, à notre époque, juge-t-on un don? Par l'ampleur de son prix ? Par son impact (le don de sang, par exemple)? Par la gratuité du geste?

Felix González-Torres

Pour alimenter le thème de l'exposition, Cheryl Sim a réuni une douzaine d'oeuvres d'artistes renommés comme Felix González-Torres (1957-1996). Du Cubain disparu trop tôt, DHC/ART a reconstitué Untitled (Blue Pacebo), qui ravira les amateurs de friandises ! L'oeuvre consiste en un tapis de 130 kg de bonbons (pas exceptionnels, d'ailleurs!) emballés dans du papier brillant bleu.