Les reines d'Égypte à Montréal en 2018

«Ce sera une exposition différente de ce que l'on a l'habitude de voir, dit Mme Lelièvre. Souvent, on parle des dieux ou des pharaons. Là, on évoquera les reines. En plus, on aura une belle statuaire avec des statues monumentales. Et les sarcophages sont magnifiques...»

Passion hockey

En attendant, le musée présentera, dès le 24 novembre (100 ans après le début de la première saison de la LNH), une expo sur le hockey qui promet d'être très populaire. Jusqu'au 11 mars, Passion hockey évoquera le sport fétiche des Québécois avec un point de vue montréalais, pancanadien et international grâce à un demi-millier d'objets.

«C'est un peu l'histoire du hockey, avec Maurice Richard et la partie plus contemporaine, dit Francine Lelièvre. Le hockey professionnel, mais aussi le hockey familial, entre amis, le hockey des femmes, le hockey-bottines, aux Jeux olympiques, la rivalité Montréal-Québec, etc.»

L'exposition conçue par le Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, abordera bien sûr le Canadien de Montréal, mais pas seulement. «On avait fait appel au public pour avoir des objets, et cela a été un succès, dit Francine Lelièvre. On aura des objets en provenance du Temple de la renommée, à Toronto. Ce sera une expo accessible, grand public, pas prétentieuse et interactive.»

Record de fréquentation

Le Musée de Pointe-à-Callière connaît une popularité croissante. «On a eu un été exceptionnel, d'abord à cause de l'augmentation du nombre de touristes venus à Montréal, surtout américains et français, dit Mme Lelièvre. On a aussi ouvert le nouveau pavillon Fort de Ville-Marie, et il y a eu un mois gratuit. Du coup, depuis le début de l'année, on est à 28 % d'augmentation des visites avec un total de 410 000 visiteurs. Un record! Et l'année n'est pas finie! On devrait dépasser 450 000 personnes venues au musée en 2017.»