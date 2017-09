Musée d'art de Joliette: des reflets de l'esprit

Première oeuvre

On a la chance d'admirer la première nature morte qu'Ozias Leduc a peinte, Les trois pommes, en 1887. Il a alors 22 ans. Leduc l'a toujours conservée avant de l'offrir, 56 ans plus tard, à son disciple Paul-Émile Borduas. Ces trois pommes posées dans une assiette évoquent les vergers de sa région de Saint-Hilaire, son père pomiculteur et son attachement à une nature inspirante.

Des livres et des reproductions d'oeuvres d'art se retrouvent dans pratiquement toutes les natures mortes subséquentes d'Ozias Leduc. Il reproduisait des oeuvres qu'il avait vues dans des magazines qu'il recevait par la poste. Ainsi, dans Nature morte au livre et à la loupe (non datée, après 1924), Ozias Leduc a peint, près de plusieurs livres, le Cupidon archer de Marcantonio Franceschini (1648-1729).

Dans Nature morte dite «au mannequin», de 1898, il reproduit l'oeuvre Philosophe à l'agonie, de Caspar Bernhard Hardy (1726-1819). Et dans Nature morte, album de Raphaël, de 1900, il peint une reproduction de La Vierge à l'Enfant ou La madone du grand-duc, de Raphaël (1483-1520).

Dans chaque nature morte, Leduc mêle art et sciences. Ici une loupe, là un compas, des livres scientifiques ou le découpage d'un crâne en zones anatomiques. Et toujours cette lumière bien dosée et ce délicat travail du reflet: dans Nature morte, oignons, l'enveloppe légèrement sèche des bulbes semble photographique, tout comme l'eau et le verre dans la toile La phrénologie.