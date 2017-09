Galeries d'art: une belle saison!

Art Mûr

Entre Londres et Montréal

Surfant sur une tendance internationale, la galerie Art Mûr de Rhéal Olivier Lanthier et François St-Jacques poursuit son aventure en Europe avec deux expos à Londres, cet automne, qui dresseront un portrait de la création canadienne. Canada Now - Self Abstractions aura lieu au centre d'exposition de la Maison du Canada (à Trafalgar Square), du 14 septembre au 18 novembre, avec Jannick Deslauriers, Cal Lane, Marie-Ève Levasseur, Nadia Myre et Jinny Yu. Puis, du 1er au 25 novembre, Canada Now - The Tip of the Iceberg exposera les oeuvres de Sonny Assu, Patrick Bérubé, Simon Bilodeau, Jannick Deslauriers, Karine Giboulo, Guillaume Lachapelle, Laurent Lamarche, Cal Lane, Marie-Ève Levasseur, Nadia Myre et Karine Payette à l'Art Bermondsey Project Space. À Montréal, la galerie présente des oeuvres récentes de Lois Anderson et de Cal Lane, du 9 septembre au 28 octobre.

Articule

Shabnam Zeraati

Pour sa première exposition de la saison, le centre d'artistes Articule propose Majorité invisible, de Shabnam Zeraati. Avec ses dessins de grand format, l'artiste d'origine iranienne aborde, jusqu'au 1er octobre, les conditions de vie des minorités au Canada, notamment des immigrants récents et des Amérindiens. Une discussion avec Mme Zeraati aura lieu à la galerie le 30 septembre, à 15 h.

Diagonale

Les grands voyageurs

Le centre d'artistes Diagonale marque la rentrée automnale avec une expo collective, Les grands voyageurs. Des oeuvres de Patrick Beaulieu, Vincent Chevillon, Eric Giraudet de Boudemange, Raphaëlle de Groot, Kapwani Kiwanga, Nadia Myre, Éléonore Saintagnan, Sébastien Rémy et Cyril Verde. Ann Stouvenel est la commissaire de cette exposition. Des histoires racontées par des artistes globe-trotteurs, jusqu'au 7 octobre.

Galerie Antoine Ertaskiran

Dominique Pétrin, David Elliott et Nicolas Grenier

Rentrée nourrissante chez Ertaskiran avec un premier solo, rue Payette, pour Dominique Pétrin. Un corpus sur le travail collectif, exposé jusqu'au 30 septembre. En même temps, David Elliott a accroché ses toiles de grand format et de récents collages. Plus tard cet automne, Nicolas Grenier y exposera ses dernières créations.

Galerie d'Este

Annie Baillargeon et Jean-Paul Jérôme

Du 6 septembre au 1er octobre, la galerie présente Cosmologie des chambres d'Annie Baillargeon. Puis, du 5 octobre au 12 novembre, D'Este fera renaître le génie de Jean-Paul Jérôme (1928-2004) avec Construction d'espace, une sélection d'oeuvres du plasticien québécois.

Galerie Dominique Bouffard

Sébastien Pesot

La galerie présente Noir floral, de Sébastien Pesot, jusqu'au 1er octobre. Des représentations hyperréalistes et désincarnées de fleurs sauvages, dont certaines sont gravées sur granit noir.

Galerie Ellephant

Cognition & connections: Les photographies d'Elena Willis 2003-2017

Du 7 septembre au 14 octobre, la galerie présente des images d'Elena Willis dans le cadre des expos satellites de Momenta. Un survol des techniques de la photographe montréalaise qui mêle réalité et fiction.

Galerie Hugues Charbonneau

PERFORMANCE VIA LA CAMÉRA

Également dans le cadre de Momenta, la galerie de l'édifice Belgo propose une expo de groupe, du 9 septembre au 21 octobre, avec des bannières issues de performances des artistes Maria Hupfield et du duo Chloë Lum et Yannick Desranleau qui traduisent une esthétique élaborée de façon préméditée via la caméra.

Galerie LEONARD & BINA ELLEN

CARNATIONS

Directrice de la galerie Leonard & Bina Ellen, la commissaire Michèle Thériault propose, avec Carnations, une première réflexion critique sur le travail de Philippe Hamelin. Avec une série d'animations d'images de synthèse, l'artiste se questionne sur la relation ambiguë entre le réel, le vivant et le numériquement construit. Jusqu'au 21 octobre.

Galerie PATRICK MIKHAIL

THE LONG MOMENT

Présentée jusqu'au 14 octobre dans le cadre de Momenta, la biennale de l'image, l'exposition The Long Moment - avec les oeuvres des artistes Velibor Božović, Jinyoung Kim, Thomas Kneubühler et David K. Ross - est une invitation à considérer la durée comme un élément clé de l'acte photographique.

Galerie PIERRE-FRANÇOIS OUELLETTE ART CONTEMPORAIN

CHIH-CHIEN WANG

Jusqu'au 30 septembre, PFOAC présente L'hiver nous lie, puis vient le printemps, une réflexion de Chih-Chien Wang sur la vie qui passe. L'artiste montréalais vient de se voir décerner, par le Conseil des arts du Canada, le Prix 2017 du duc et de la duchesse de York en photographie.

MAISON DES ARTS DE LAVAL

LAURENT LAMARCHE

Du 10 septembre au 5 novembre, cette expo de science et de fiction offre un essaim de spécimens mécanisés et une réflexion sur les interférences entre le naturel et l'artificiel. L'automne de Laurent Lamarche sera donc une fois de plus un mélange de rigueur et d'émotions...

Bonne rentrée visuelle!