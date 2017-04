Réalité virtuelle au Centre Phi: un vrai festival Félix & Paul !

Le Jardin de réalité virtuelle du centre Phi présente, jusqu'au 29 mai dans le cadre du Printemps numérique, sept oeuvres cinématographiques produites par Felix & Paul Studios (fondé par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël), dont quatre coproductions avec le Cirque du Soleil et deux films commentés par l'ancien président américain Barack Obama. De quoi passer un beau moment... à s'en étourdir !

JURASSIC WORLD : APATOSAURUS

(Durée : 2 min 30 s)

Entreprendre une heure d'immersion dans la fascinante et déstabilisante réalité virtuelle avec des images d'un immense dinosaure qui se réveille et vient presque vous chatouiller les narines, ça commence plutôt bien ! Voilà une entrée en matière très bien faite de surcroît, mais un peu courte, toutefois...

THROUGH THE AGES : PRESIDENT OBAMA CELEBRATES AMERICA'S NATIONAL PARKS

(Durée : 10 min 59 s)

Dans ce très beau film, Barack Obama évoque l'importance qu'ont les nations de choisir de protéger des espaces communs, notamment des parcs naturels, pour permettre à tous les citoyens d'avoir accès à la nature. Le président arpente le parc Yosemite et s'adresse à des visiteurs. Les images sont superbes. Vous faites même du canot sur un lac californien et découvrez la famille Obama qui fait du tourisme en tenue de sport...

THE PEOPLE'S HOUSE : INSIDE THE WHITE HOUSE WITH BARACK AND MICHELLE OBAMA

(Durée : 8 min)

Il s'agit pour l'instant seulement de la bande-annonce du film. Le Centre Phi dit vouloir le présenter en intégralité ultérieurement. Ça promet ! Barack et Michelle Obama font visiter la Maison-Blanche, où ils ont habité pendant huit ans. Les objets d'art, la finalité de chaque pièce, la Situation Room fréquentée lors des drames et des conflits, la Red Room pour les tasses de thé, etc. Et bien sûr, le bureau Ovale que le président américain dit avoir imaginé beaucoup plus grand avant qu'il ne l'occupe !

CIRQUE DU SOLEIL - ZARKANA

(Durée : 1 min 47 s)

Première des coproductions du Cirque du Soleil avec Felix & Paul Studios, ce film, très court, est plutôt classique. Il met en scène des figurants du cirque et deux acrobates aux muscles saillants qui s'exécutent autour d'une corde, devant une salle vide. C'est avec les trois films suivants que l'on peut mesurer la progression de la qualité du contenu comme de la forme dans ces coproductions d'expériences immersives.

CIRQUE DU SOLEIL - KÀ THE BATTLE WITHIN

(Durée : 13 min 28 s)

Les amateurs d'arts martiaux et de batailles au sabre seront comblés par ce film qui n'en manque pas. Comme toujours avec le Cirque du Soleil, les costumes sont soignés, les personnages, expressifs et les chorégraphies, plutôt réussies. D'aucuns trouveront les images un peu violentes, mais c'est du cinéma ! La dernière scène tournée sur un mur incliné est la plus spectaculaire, même si la façon de la filmer en réalité virtuelle ne rend pas totalement justice au niveau de difficulté des acrobaties.

CIRQUE DU SOLEIL - AU COEUR DE LA BOÎTE DE KURIOS

(Durée : 9 min)

Film plus magique que les autres, style cabinet de curiosités, avec des personnages grotesques ou originaux. Pour profiter du foisonnement de numéros effectués sous vos yeux, il ne faut pas hésiter à tourner la tête sur votre fauteuil pivotant. Car les acrobates, clowns, musiciens et autres jongleurs jaillissent de partout. Ça en devient même un peu étourdissant...

CIRQUE DU SOLEIL - DREAMS OF « O »

(Durée : 12 min)

Sûrement le film le plus réussi, car il est visuellement magnifique. La nuit, l'eau, le feu transmettent une atmosphère très immersive, d'autant qu'on est, si l'on peut dire, très proche de l'action. Notamment sous l'eau avec des nageuses surréalistes exécutant des ballets aquatiques. Là aussi, ne pas hésiter à tourner la tête pour ne rien rater. Légèrement hypnotisant avec ses effets spéciaux efficaces, ce film clôt à merveille cette nième expérience de réalité virtuelle au Centre Phi.

Créations de Félix & Paul Studios, au Jardin de réalité virtuelle du Centre Phi (407, rue Saint-Pierre, Espace C, 2e étage), jusqu'au 29 mai. Du lundi au samedi, de midi à 19 h. Entrée libre. Installation réservée aux plus de 13 ans.