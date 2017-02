karen elaine spencer: la patience au service de la vigilance

Puisant ses idées dans l'humanisme et la démocratie, karen elaine spencer présente, jusqu'au 18 février, Headlines (Les manchettes) à la galerie Ellephant, à Montréal. Des oeuvres ludiques et graves, d'une calligraphie neutre mais qui questionne l'avenir des médias, la maîtrise de notre territoire, l'environnement ou encore notre système économique.

Originaire de Colombie-Britannique, elle est montréalaise depuis trois décennies. Elle aime travailler (écrire, dessiner, agir) lentement mais sûrement, avec ce rythme géologique auquel obéissent les poètes, les joailliers et les vagabonds. Opposée aux traditions hiérarchiques et louant l'humilité (son nom se décline sans majuscules), karen elaine spencer est une artiste solidaire par essence.

Son dessein, parfois discret, parfois évident, est d'insuffler un peu d'âme dans la vie, de soutenir la préservation des dignes acquis de l'humanité et la promotion d'une société plurielle et plus juste. Elle a souvent versé dans la performance et signé des actions artistiques publiques, notamment à New York, Montréal et sur la toile. Cet hiver, elle présente, chez Ellephant, le résultat autant d'une année de travail (en 2014-2015) que de son intérêt envers les médias et leur devenir en cette ère où les images ont tendance à détrôner les mots.

karen elaine spencer a créé une vingtaine d'oeuvres en peignant des phrases sur une toile. Des phrases issues d'articles de journaux québécois (La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal), canadiens (Globe & Mail, Toronto Star, National Post) ou étrangers (New York Times, The Guardian, Financial Times). Elle les a écrites en collant chaque lettre des mots, les unes aux autres et selon un graphisme original, dans une sorte de grille carrée où les lettres occupent tout l'espace.

Ses oeuvres se dégustent lentement, patiemment, car elles sont le plus souvent difficiles à décrypter. Il faut se creuser les méninges pour parvenir à déchiffrer les mots. spencer se plaît, en plus, à varier son style d'écriture pour corser le défi!

Jeu et conscience

Il y a une part de jeu dans Headlines (Les manchettes) et une volonté de faire réfléchir. Sans juger (les phrases des articles sont factuelles), karen elaine spencer invite à une quête de connaissance, à noter le texte déchiffré puis à retourner dans le journal d'origine pour en connaître l'histoire complète. D'ailleurs, elle fournit au visiteur ou à l'acheteur du tableau un exemplaire original du journal dont est tiré l'extrait. Après le décryptage, bien sûr!