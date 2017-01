Le temps presse au CCA: la bipolarité du Canada

Le Canada, ce sont des forêts à perte de vue, des lacs et rivières à ne plus les compter, de l'air pur et de la neige pour le monde entier.

Mais, même s'il est bien classé en matière de préservation de la santé humaine, le Canada, à cause de l'exploitation massive de ses ressources naturelles, porte aussi un bonnet d'âne si on tient compte de la protection de la nature.

«Au Canada, il existe cet immense contraste entre une image naturelle symbolique de l'environnement et la réalité de son exploitation massive. Entre les paysages idylliques et la surexploitation des ressources naturelles», estime Mirko Zardini, directeur du CCA et commissaire de l'exposition Le temps presse.

Le problème, selon lui, est que la culture canadienne est basée sur la perception de l'environnement comme une ressource et rien d'autre. Le CCA documente donc ici les pires désastres naturels - Resolute Bay, Port Hope, Walkerton, Elliot Lake, Sudbury, Chalk River, Athabasca, Lac-Mégantic entre autres - de notre histoire moderne.

À l'aide de dizaines de photos, vidéos, cartes et documents de toutes sortes, en plus de quatre oeuvres de l'artiste canadien Douglas Coupland, dont un pylône électrique écrasé au sol rappelant notre crise du verglas, Le temps presse ratisse large et se veut un argument pertinent à propos de l'urgence d'agir.

«Je crois que le Canada est dans une position extrêmement privilégiée et qu'iI possède, par contre, une responsabilité morale et politique face au reste du monde, dit M. Zardini. Le Canada doit montrer le chemin, donner des signes quant aux nouvelles façons de traiter les problèmes environnementaux. Le pays pourrait être un leader mondial en ce domaine.»