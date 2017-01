Regard sur la relève: les choix de Geneviève Cadieux

Margaret Haines

Cinéaste, photographe et sculpteure montréalaise, Margaret Haines a étudié en Californie. Elle vient de terminer une résidence à la célèbre Rijksakademie d'Amsterdam et travaillera cette année à Athènes sur un projet avec l'artiste grecque AnnaMaria Pinaka. L'été prochain, elle fera un solo à la galerie Lily Robert, à Paris. «Je connais bien son travail, dit Geneviève Cadieux. Je l'ai vu évoluer. Il est très original. Et je connais son engagement face à sa pratique à la fois féminine et féministe. Son dernier film, The Stars Down to Earth, est fabuleux.»

Simon Belleau

Il est de retour à Montréal après quatre années passées à Chicago, notamment pour une maîtrise à l'Art Institute. En ce début de 2017, il occupera un nouvel espace studio avec la sculpteure Valérie Blass. Fin avril, il exposera au centre d'artistes Regart, à Lévis, puis retournera exposer à Chicago. «Sa pratique d'installation et de sculpture est très singulière, dit Geneviève Cadieux. Avec un rapport très étroit à la photographie. Une pratique très narrative.»