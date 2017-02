 Rentrée culturelle hivernale 2017: nos choix 

La campagne de l'agence Brad entourant la première mondiale de l'opéra Another Brick in the Wall.

11 mars: Another Brick in the Wall

Contre toute attente, c'est à Montréal, et non pas à Londres ou à New York, que sera créée la version opératique de l'album mythique de Pink Floyd. C'est dire combien l'Opéra de Montréal, le metteur en scène Dominic Champagne et le compositeur Julien Bilodeau ont su se montrer convaincants auprès de Roger Waters, le créateur de The Wall. Il s'agit bien d'un opéra et non pas d'un copié-collé de The Wall orné de quelques arrangements de cordes ou d'un opéra rock. Pour les fans du Pink Floyd qui repoussait les limites de son art. - Alain de Repentigny

Du 11 au 27 mars, à Wilfrid-Pelletier

11 mars: Alex Nevsky

Maître de la pop étincelante et parfaitement ficelée, Alex Nevsky a atteint de nouveaux sommets avec Nos eldorados, son troisième disque en carrière. Après le succès d'Himalaya mon amour, porté par le tube On leur a fait croire (chanson de l'année à l'ADISQ en 2014), et son passage comme coach à La voix junior, l'auteur-compositeur-interprète a réussi à ne pas faire de compromis et à livrer un disque aussi nourrissant qu'entraînant. C'est dire qu'on attend avec impatience son passage au Métropolis dans le cadre de Montréal en lumière. La décharge électrique risque d'être intense. - Josée Lapointe

Au Métropolis, le 11 mars

14 mars: Caligula

«Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux», soupire l'empereur suprême au début de Caligula d'Albert Camus. En représentant sur scène l'empereur dément et puissant, Camus évoquait des tyrans de son époque; la pièce a été créée en septembre 1945, après la Libération de Paris. Bien que fou et terriblement despote, Caligula incarne, aux yeux de Camus, «un grand et tragique comédien» qui se met toujours en représentation. Tiens, tiens, il n'y a rien de nouveau sous le soleil... Ce rôle immense est un morceau de choix pour Benoit McGinnis. Et René Richard Cyr risque d'apporter un bel éclairage à ce classique. - Luc Boulanger

Au Théâtre du Nouveau Monde, du 14 mars au 8 avril