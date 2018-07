Les marchés  dans l'attente de nouveaux résultats

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, a lâché 0,06%, à 25 044,29 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,28%, à 7841,87 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 0,18% à 2806,98 points.

«C'est le calme avant la tempête de la saison des résultats», a commenté David Levy de Republic Wealth Advisors, observant que cette semaine ainsi que la prochaine seraient «les deux plus chargées» en termes de résultats du deuxième trimestre.

General Motors, Facebook, Starbucks, Chevron, Fiat Chrysler... De nombreux grands noms de la cote américaine publient cette semaine leurs comptes. Ceux-ci sont d'autant plus attendus que le bénéfice par action moyen des entreprises ayant déjà dévoilé leurs résultats s'est avéré supérieur aux attentes.

Avant ces chiffres, le marché a pu profiter d'un secteur bancaire en grande forme avec les progressions de Bank of America (+2,1%), JPMorgan Chase (+1,9%) ou Citigroup (+1,4%) entre autres.

Ces groupes ont profité d'une forte tension sur le marché obligataire alors que le taux à dix ans sur la dette américaine est monté à au plus haut niveau depuis plus d'un mois.

La hausse des taux favorise les revenus des grandes banques américaines.

Le taux à dix ans montait à 2,963%, contre 2,893% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,096%, contre 3,026% en fin de semaine dernière.

«C'est le reflet d'une tension sur les taux japonais ainsi que de bons chiffres macroéconomiques aux États-Unis ces derniers temps», a observé Peter Cardillo de Spartan Capital.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse lundi, tirée vers le bas par le secteur des matériaux.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité de 14,62 points pour clôturer à 16 420,84 points. Outre le groupe des matériaux, ceux de l'énergie et de la finance ont aussi contribué au déclin.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,01 cents US, en baisse de 0,08 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rendu 37 cents US à 67,89 $ US le baril, tandis que celui de l'or a lâché 5,50 $ US à 1225,60 $ US l'once. Le prix du cuivre a effacé 1 cent US à 2,75 $ US la livre.

AFP-PC