Wall Street applaudit les avancées sur le dossier sino-américain

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 1,20 % à 25 011,97 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,96 % à 7424,82 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,81 % à 2734,97 points.

Les incertitudes sur l'issue des négociations entre les États-Unis et la Chine et la hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine avaient fait reculer la Bourse de New York la semaine dernière, le Dow Jones ayant cédé 0,47 %, le Nasdaq 0,66 % et le S&P 500 0,54 %.

« La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est en pause », a affirmé Chris Low de FTN Financial.

Pékin et Washington, qui sont parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain, ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant le spectre d'une bataille commerciale entre les deux pays.

« Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre », a déclaré dimanche le secrétaire américain au Commerce Steven Mnuchin sur Fox News, évoquant un accord pour « suspendre les tarifs » pendant la mise en oeuvre de ce cadre.

Les deux pays avaient déjà annoncé samedi avoir trouvé un consensus pour réduire le déficit américain. Pour ce faire, le géant asiatique s'est engagé à augmenter « considérablement » ses achats de marchandises américaines et à ouvrir davantage son marché.

Les deux parties n'ont pas communiqué de montants alors que la Maison-Blanche exige une réduction de 200 milliards de dollars.

« C'est encourageant (...) bien qu'il n'y ait pas de détails précis sur l'ampleur de la réduction du déficit commercial », a noté Patrick O'Hare de Briefing.

M. Mnuchin a toutefois insisté sur les engagements chinois pris dans des secteurs importants comme l'agriculture ou l'énergie.

Par ailleurs, Wall Street profitait en ce début de semaine de nombreuses annonces de fusions et acquisitions, ont observé les analystes de Charles Schwab.

Au premier rang de celles-ci, la fusion des activités de transport de General Electric (GE) avec l'équipementier ferroviaire américain Wabtec.

Cette transaction s'inscrit dans la volonté de GE de céder pour plus de 20 milliards de dollars d'actifs d'ici 2020. Le groupe prenait 2,66 % peu après l'ouverture.

Le marché obligataire se tendait : le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 3,076 % contre 3,056 % vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,214 % contre 3,197 % à la précédente fermeture.