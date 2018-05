Le pétrole soulève les Bourses nord-américaines

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,4 % à 24 357,32 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a pris 0,8 % à 7265,21 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,4 % à 2672,63 points.

Le prix du baril de pétrole new-yorkais a terminé la séance au-dessus de 70 $US lundi, son plus haut niveau depuis trois ans et demi, sous l'effet de craintes entourant l'avenir de l'accord nucléaire iranien.

« Un prix du baril au-dessus de 60 dollars, soit au-dessus du seuil de rentabilité des producteurs américains de schiste sans être trop élevé, est bon pour l'économie américaine », a noté Tom Cahill de Ventura Wealth Management. Celui-ci estime que des inquiétudes pour l'économie américaine pourraient survenir si le prix du baril franchissait les 85 $ US.

La progression des indices s'est toutefois nettement estompée un peu plus d'une heure avant la clôture, lorsque le président américain a écrit sur Twitter qu'il annoncerait sa décision sur le sort qu'il entend réserver à la participation des États-Unis à l'accord iranien mardi à 14 h.

« Il semble que les indices boursiers ont amorcé leur recul juste après ce tweet qui amène beaucoup d'incertitudes au marché », a indiqué Karl Haeling de LBBW. « Il est difficile de prédire ce qu'il envisage de faire, Donald Trump est un personnage très imprévisible », a commenté M. Cahill, ajoutant que l'indice S&P 500 a par ailleurs franchi en cours de séance un seuil technique (2682 points) pour la quatrième fois en peu de temps.

« Passé ce seuil, la moindre mauvaise nouvelle fait chuter l'indice », a-t-il affirmé.

Le marché obligataire était pratiquement inchangé : le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,951 %, contre 2,950 % vendredi soir, et celui à 30 ans évoluait à 3,122 %, le même qu'à la clôture en fin de semaine dernière.

Parmi les valeurs du jour, Berkshire Hathaway a avancé de 0,7 % alors que l'emblématique investisseur américain Warren Buffett, 87 ans, a voulu rassurer samedi sur l'avenir du groupe après son départ. Le holding du milliardaire américain avait annoncé un peu plus tôt une perte rare au premier trimestre, en raison de charges liées à un changement de règle comptable.

Le cours du pétrole brut a stimulé le secteur de l'énergie de la Bourse de Toronto, ce qui a aidé l'indice composé S&P/TSX du parquet à gagner 79,23 points à 15 808,63 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,74 cents US, en baisse de 0,01 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le prix du lingot d'or a rendu 60 cents US à 1314,10 $ US l'once, tandis que celui du cuivre a retraité d'environ 1 cent US à 3,08 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne