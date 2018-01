Wall Street recule, l'énergie et la santé pèsent sur les indices

Wall Street reculait jeudi à la mi-séance, les valeurs du secteur de l'énergie et de la santé pesant sur la tendance alors que plusieurs indicateurs économiques étaient par ailleurs mitigés: le Dow Jones perdait 0,43 % et le Nasdaq 0,03 %.

Vers 12h10, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 111,73 points à 26 003,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 2,41 points, à 7295,87 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,18 %, ou 5,11 points, à 2797,45 points.

La Bourse de Toronto reculait modestement en fin de matinée, alors que les secteurs de l'énergie et des matériaux cédaient du terrain.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 25,45 points à 16 301,25 points après environ 90 minutes d'opérations.

Le marché subissait un recul après avoir inscrit de nouveaux records la veille, le Dow Jones ayant clôturé pour la première fois au-dessus des 26 000 points.

«On ne pouvait pas continuer sur cette lancée, le marché prend une respiration», a indiqué Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Wall Street était lestée par un recul du secteur de l'énergie, l'indice regroupant ces valeurs au sein du S&P 500 reculant de 0,36 %.

Ces valeurs ont été influencées par un recul des cours du pétrole dans la matinée, baisse effacée ensuite par la publication d'un rapport positif sur les stocks américains de pétrole.

Le secteur de la santé affichait également un repli marqué au sein du S&P 500 (-0,48 %) après que des hôpitaux ont annoncé leur intention de lancer un fabricant de médicaments génériques à but non lucratif en vue de lutter contre les prix élevés et les risques de pénuries.

Par ailleurs, «le marché évalue les statistiques mitigées dans l'immobilier, l'emploi et l'industrie manufacturière régionale», ont commenté les analystes de Schwab.

Les mises en chantier en décembre et l'activité économique dans la région de Philadelphie en janvier ont déçu, d'après des statistiques publiées jeudi.

«L'immobilier continue à souffrir d'une pénurie chronique de maisons à vendre et la construction n'a pas réussi à compenser cette pénurie», a expliqué Mickey Levy de Berenberg.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles atteint un plus bas en 45 ans.

Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à 2 605 % contre 2 590 % mercredi soir, au-dessus du seuil des 2,60 % pour la première fois depuis mars 2017. Celui des bons à 30 ans avançait à 2 880 % contre 2 857 % la veille.

Rendements en hausse

«Cette évolution traduit une hausse de l'inflation américaine certes légère, mais qui va encourager la banque centrale américaine (Fed) à continuer ses hausses de taux d'intérêt», a commenté M. Cahill.

Hors secteurs volatils tels que l'énergie et l'alimentation, l'indice des prix à la consommation a avancé de 0,3 % en décembre, la «hausse la plus importante depuis janvier 2017», a souligné le ministère du Travail américain la semaine dernière.

Le taux de rendement sur la dette américaine à deux ans a par ailleurs atteint 2 056 % jeudi, un nouveau pic depuis 2008.

Les rendements à long terme sont influencés par les perspectives d'inflation et de croissance tandis que ceux à court terme sont davantage sensibles aux décisions de la Fed sur les taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs du jour, Wal-Mart Stores avançait (+1,21 % à 103,94 dollars) après le relèvement de recommandation de Goldman Sachs à «achat» et l'ajout du géant de la distribution à sa liste très sélective des entreprises prometteuses.

Amazon progressait (+0,50 % à 1301,48 dollars). Le groupe a affirmé jeudi qu'il avait resserré à 20 villes la liste des municipalités qui pourraient accueillir son second siège, dont New York, Los Angeles et Chicago. Ce lieu accueillera 50 000 employés et coûtera au moins 5 milliards de dollars, selon le géant américain de la distribution en ligne.

Wyndham Worldwide bondissait (+5,24 % à 123,27 dollars), après l'annonce par le groupe hôtelier américain du rachat de la chaîne texane La Quinta pour 1,95 milliard de dollars, ce qui va lui permettre de se développer dans le milieu de gamme.