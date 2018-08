Un leader mondial de l'authentification choisit Montréal

Le fameux écosystème montréalais en intelligence artificielle compte une nouvelle prise : Jumio. L'entreprise de la Silicon Valley spécialisée dans la vérification d'identité en ligne, présente dans 200 pays et qui compte notamment Airbnb, Western Union et United Airlines parmi ses clients, a discrètement ouvert le mois dernier à Montréal un laboratoire qui devrait compter une trentaine d'employés d'ici à la fin de 2019. Il en compte actuellement sept.

« Imaginez que votre pièce d'identité ait 10 ans. Elle est en plastique, ce n'est pas une photo parfaite. Les caractères utilisés peuvent différer, être abîmés. Comment entraîner un modèle dans tous ces bruits de fond et réussir à donner de bons résultats de façon très précise ? Comment s'assurer qu'il reconnaisse le format des documents, par exemple de quoi a l'air un permis de conduire en Californie ? Nous voulons nous assurer que l'apprentissage machine et l'apprentissage profond s'améliorent en termes de précision. »

Cette plateforme « permet à une entreprise de s'assurer qu'elle a affaire à la vraie personne authentifiée », en se basant sur une pièce d'identité et un égoportrait, explique au bout du fil Labhesh Patel, scientifique en chef et directeur de la technologie chez Jumio.

LA MÉTHODE DE JUMIO

Le processus de vérification utilisée par le produit vedette de Jumio, Netverify, commence par la numérisation de pièces d'identité, par exemple le permis de conduire et le passeport. Les informations qui y sont contenues sont lues et converties en données et la photo est analysée. Quand un responsable de l'entreprise ou un client veut avoir accès à son compte, il doit également envoyer un égoportrait. Netverify valide le tout, confirme qu'il s'agit d'une pièce d'identité valide et que l'égoportrait est celui de la bonne personne.