Pages jaunes augmente ses bénéfices malgré une baisse de ses produits

Son bénéfice net a augmenté de 14,2 millions, comparativement à la même période l'an dernier, pour s'établir à 16,6 millions, soit un bénéfice dilué de 0,56 $ par action.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté moins les dépenses d'investissement a augmenté de 18,7 millions, pour s'établir à 56,8 millions.

L'entreprise, qui se décrit comme un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, présente ces résultats malgré une baisse de 30,3 millions, ou 15,7 %, des produits par rapport au deuxième trimestre de 2017. Le total des produits se retrouve donc à 163,2 millions, comparativement à 193,5 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un communiqué émis jeudi par les Pages jaunes, cette diminution est essentiellement imputable à la baisse des produits tirés des médias et solutions numériques et des médias imprimés dans tous les secteurs, sauf dans le secteur Immobilier.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 13,1 millions passant de 38,6 millions à 25,6 millions au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2018, en raison surtout de l'augmentation de 10 millions des intérêts versés David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée, affirme que les résultats financiers de ce trimestre reflètent les efforts mis sur l'harmonisation des dépenses et des produits, sur la cession des entreprises et l'élimination des produits qui n'étaient pas rentables ou synergiques. Il s'est dit heureux que la société qu'il dirige ait déclaré, pour la première fois en six ans, une augmentation du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pendant deux trimestres consécutifs.