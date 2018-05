Le bénéfice de Gildan recule de 19 % au 1er trimestre

Le fabricant de bas, sous-vêtements et t-shirts a engrangé un profit de 67,9 millions US pour le trimestre clos le 1er avril, comparativement à un bénéfice de 83,5 millions US à la même période en 2017.

Le bénéfice par action s'est établi à 31 cents US, en baisse de 5 cents US par rapport à l'an dernier.

En excluant les frais d'acquisition et de restructuration, Gildan a réalisé un profit ajusté de 74,6 millions US, ou 34 cents US par action. L'an dernier, celui-ci avait été de 90,1 millions US, ou 39 cents US par action.

Les ventes se sont chiffrées à 647,3 millions US, en baisse de 2,7 % par rapport à 665,4 millions US l'an dernier - et ce, malgré une augmentation de 3,2 % des ventes de vêtements de sport attribuable à des hausses de prix.

Les ventes de bas collants et de sous-vêtements ont cependant chuté de 20 %. Certains grands détaillants comme Walmart et Target ont choisi d'avoir davantage recours à des produits de marque maison, dont les prix sont plus faibles.

Gildan a estimé que les résultats du plus récent trimestre étaient conformes à ses attentes et a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2018.

La société montréalaise a indiqué que ses ventes internationales avaient progressé de 24 % au cours du trimestre. Elle a aussi lancé au cours du trimestre une gamme complète de sous-vêtements pour hommes de marque Gildan chez le détaillant en ligne Amazon.

Comme l'entreprise l'avait prévu, les résultats ont subi l'incidence négative de la hausse du prix des matières premières et des coûts des autres intrants et des investissements prévus liés au commerce électronique et à la distribution.