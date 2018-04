Cameco renoue avec les profits

La Presse Canadienne

SASKATOON

Le producteur d'uranium Cameco a affiché vendredi un bénéfice pour son premier trimestre, alors qu'il avait réalisé une perte pour la même période un an plus tôt, ce qu'il a attribué notamment à la restructuration d'une coentreprise kazakhe et à une hausse du prix de l'uranium et de ses ventes.