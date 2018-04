Un actionnaire d'Aimia va s'opposer à la réélection du C.A.

Un investisseur américain d'Aimia a indiqué qu'il avait l'intention de s'opposer à la réélection des membres du conseil d'administration lors de l'assemblée des actionnaires de l'exploitant du programme de fidélisation Aéroplan, prévue plus tard en avril.

La firme 22NW Fund, de Seattle, reproche à Aimia sa faible performance et la baisse de son action, et estime que ces éléments sont directement attribuables aux décisions du conseil, incluant la renégociation « bâclée » avec Air Canada et la vente du programme britannique Nectar au détaillant Sainsbury.

Le fonds dit détenir environ 4,3 millions d'actions, ce qui lui confère une participation d'environ trois pour cent dans la société montréalaise.

Dans un communiqué, 22NW Fund a indiqué qu'il s'opposerait à la réélection du président Robert Brown et du chef de la direction David Johnston, ainsi qu'à celle des administrateurs Roman Doroniuk, Thomas Gardner, Emma Griffin, Robert Kreidler et William McExan.

Il appuiera plutôt les nouvelles candidatures de Brian Edwards, Philip Mittleman et Jeremy Rabe.

Le gestionnaire de fonds Aron English a fait valoir que malgré « des actifs de classe mondiale et une solide position financière », le conseil a « réussi à éliminer plus de 80 % de la valeur du titre d'Aimia en moins d'un an ».

Aimia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.